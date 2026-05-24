Il principe Sverre Magnus, figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia, è stato costretto a lasciare l’Italia. Negli ultimi mesi, è stato visto frequentemente con i membri più anziani della famiglia reale norvegese. La decisione di allontanarsi dall’Italia si inserisce in un periodo in cui il giovane membro della monarchia appare più presente nelle occasioni ufficiali e con altri esponenti della famiglia reale. La ragione di questa scelta non è stata resa pubblica.

Negli ultimi mesi il Principe Sverre Magnus è apparso sempre più spesso accanto ai membri senior della monarchia norvegese. Una presenza che ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei media scandinavi, soprattutto dopo le indiscrezioni secondo cui il diciannovenne avrebbe lasciato Milano per fare ritorno nel suo Paese. Secondo quanto riportato dal quotidiano Dagbladet, il figlio di Mette-Marit e Haakon avrebbe deciso di interrompere almeno temporaneamente la sua esperienza italiana. Solo un anno fa il secondogenito della coppia si era trasferito nel capoluogo lombardo per dedicarsi alla fotografia e alla produzione audiovisiva, fondando la società Sverre Magnus Productions. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia, il figlio Sverre Magnus costretto a lasciare l’Italia

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Son of Crown Princess Mette-Marit and Crown Prince Haakon Takes Bigger Royal Role

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