Meteo | super anticiclone fino a quando?

Un super anticiclone si è stabilito sull’Italia, portando temperature molto elevate. Le previsioni indicano che questa fase di stabilità durerà ancora alcuni giorni, con massime che potrebbero arrivare fino a 35°C, soprattutto nelle zone settentrionali. La pressione atmosferica elevata e il cielo sereno caratterizzeranno il clima nelle prossime ore, mantenendo le temperature sopra la media stagionale.

L’anticiclone che si è insediato sull’Italia risulta più potente del previsto e favorirà il raggiungimento di picchi termici molto elevati per la stagione con il termometro che potrebbe raggiungere localmente i 35°C, specie al nord. Lo scrive MeteoLive. Da giovedì 28 cominceranno a manifestarsi i primi cenni di indebolimento, ma. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Allerta Meteo, DOPPIO ALLARME: super caldo in arrivo fino a +35°C, e continuano i forti temporali!

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