Meteo | Previsioni per lunedì 25 maggio

Per lunedì 25 maggio sono previsti cieli prevalentemente sereni con assenza di piogge. La temperatura massima si attesterà a 32°C, mentre quella minima sarà di 19°C. Lo zero termico raggiungerà i 3723 metri.

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3723m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Meteo in Liguria, le previsioni fino a lunedì 25 maggio

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