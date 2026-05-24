Domenica 24 maggio 2026 in Campania si prevede tempo stabile e soleggiato. A Avellino il cielo sarà sereno per tutta la giornata, senza segnali di pioggia o nuvole. Nessuna variazione significativa è indicata nelle previsioni per altre località della regione. Le condizioni atmosferiche rimarranno generalmente asciutte e soleggiate per tutto il giorno.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 24 maggio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3588m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3613m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per domenica 24 maggio 2026

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Giovedì 07 maggio 2026

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