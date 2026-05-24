Tra domenica 24 e sabato 30 maggio 2026, l’Italia sperimenterà un clima tipicamente primaverile avanzato. Durante questa settimana, si assisterà a un rafforzamento dell’anticiclone subtropicale, che apporterà condizioni di stabilità, alternato a infiltrazioni di aria instabile in quota. Il tempo continuerà a essere caratterizzato da giornate con temperature miti e poche precipitazioni, anche se alcune aree potrebbero essere interessate da temporali o rovesci improvvisi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scenario generale della settimana. Tra domenica 24 e sabato 30 maggio 2026 l’Italia vivrà una fase tipicamente primaverile avanzata, con il progressivo rafforzamento dell’anticiclone subtropicale alternato a infiltrazioni instabili in quota. Il risultato sarà una settimana con tempo spesso caldo e stabile, ma con episodi di instabilità pomeridiana soprattutto al Nord e lungo l’Appennino. Domenica 24 maggio 2026. La giornata sarà nel complesso abbastanza stabile, ma non ovunque. Punti chiave: Sole prevalente su Centro-Nord e Isole. Possibili annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne. Temperature in aumento con valori gradevoli e quasi estivi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo Italia: previsioni da oggi, domenica 24, al 30 maggio 2026

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Domenica 01 marzo 2026

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