Questa settimana, sulla Liguria, l’anticiclone manterrà condizioni di stabilità con temperature che arriveranno fino a 30 gradi a Genova e non scenderanno mai sotto i 20 gradi. Le previsioni indicano giornate soleggiate e senza precipitazioni significative. Le condizioni meteo rimarranno quindi favorevoli per tutto il periodo, con clima caldo e asciutto. Non sono previste variazioni di rilievo nelle prossime ore.

Buone notizie per gli amanti del caldo: sulla Liguria continuerà a farsi sentire l'influenza dell'anticiclone che, nel capoluogo, regalerà temperature fino a 30 gradi e, comunque, mai sotto i 20. Insomma, la settimana a venire sarà caratterizzata da caldo e cielo per lo più sereno, con possibile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meteo in Liguria, ecco le previsioni per il fine settimana

Notizie e thread social correlati

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la nuova settimanaLe previsioni meteo per Genova e la Liguria segnalano un andamento stabile con temperature in aumento, mentre le giornate si allungano e si avvicina...

Temi più discussi: Meteo: onde fino a nove metri, poi temperature in picchiata e possibile neve sui rilievi; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimana: quando torna la pioggia; Meteo in Liguria, sole protagonista della settimana e temperature in aumento; Meteo Liguria, tempo stabile e soleggiato, temperature in aumento.

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimana: quando torna la pioggia ift.tt/JfUgHr8 ift.tt/3W0OXto x.com

Come organizzerei la metro a Genova reddit

Meteo: inizio di settimana con caldo estivo in tutta Italia!Il caldo si intensifica sull'Italia oggi, 24 maggio, in particolare al Nord dove sono attesi picchi di oltre 30 gradi. Isolati temporali al Sud. meteo.it

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekendVenerdì 15 maggio la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'i ... genovatoday.it