Meteo arriva la settimana più folle | caldo africano fuori controllo l’Italia si spacca in due

Da thesocialpost.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro regioni del Nord Italia registrano temperature superiori ai 30 gradi, con massime che arrivano fino a 35°C. Le altre zone del Paese sperimentano un calo di pioggia e un aumento del caldo, che si intensifica nel corso della settimana. La situazione climatica si traduce in un’ondata di caldo africano che interessa vaste aree del Paese, provocando un rapido innalzamento delle temperature in molte città.

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L’Europa si prepara a vivere una delle più intense anomalie meteo di questa fase finale di maggio. L’anticiclone africano sta infatti entrando nel pieno della sua forza proprio in queste ore, espandendosi con grande potenza verso il cuore del continente e trascinando con sé temperature tipiche di luglio inoltrato. La giornata di lunedì 25 maggio viene indicata dai modelli come il momento più critico di questa prima vera ondata di caldo del 2026. A rendere eccezionale la situazione è soprattutto la posizione del gigantesco campo di alta pressione: il suo centro non si trova sul Mediterraneo, come avviene normalmente, ma tra Francia e Regno Unito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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