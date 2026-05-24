L’Europa si prepara a vivere una delle più intense anomalie meteo di questa fase finale di maggio. L’anticiclone africano sta infatti entrando nel pieno della sua forza proprio in queste ore, espandendosi con grande potenza verso il cuore del continente e trascinando con sé temperature tipiche di luglio inoltrato. La giornata di lunedì 25 maggio viene indicata dai modelli come il momento più critico di questa prima vera ondata di caldo del 2026. A rendere eccezionale la situazione è soprattutto la posizione del gigantesco campo di alta pressione: il suo centro non si trova sul Mediterraneo, come avviene normalmente, ma tra Francia e Regno Unito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meteo, arriva la settimana più folle: caldo africano fuori controllo, l’Italia si spacca in due

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Torna il Sole su Tutta Italia – Previsioni Meteo 27 Dicembre

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Nel prossimo fine settimana di Pentecoste in Svizzera è atteso vero clima estivo: tanto sole e temperature fino a 30 gradi. Maggiori informazioni: ? allarmemeteo.ch/blog/meteo-pen… Previsioni aggiornate: ? app.allarmemeteo.ch/yha9/Previsioni #Mete x.com

Meteo: inizio di settimana con caldo estivo in tutta Italia!Il caldo si intensifica sull'Italia oggi, 24 maggio, in particolare al Nord dove sono attesi picchi di oltre 30 gradi. Isolati temporali al Sud. meteo.it

Caldo intenso la prossima settimana reddit

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