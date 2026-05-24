Messaggio di Thomas Ceccon allude al ritiro immediato | L'ultima gara della mia carriera domani?
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Un post social di Thomas Ceccon ha sparso dubbi sul suo futuro: "L'ultima gara della mia carriera domani?!". Sembra un'allusione al ritiro immediato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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