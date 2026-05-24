Messa in tv 24 maggio 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

La messa del 24 maggio 2026 sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e Canale 5. Gli orari di trasmissione sono disponibili sui rispettivi palinsesti, con programmazione mattutina. La cerimonia si svolgerà in un luogo specifico e sarà possibile seguirla anche in streaming sui portali ufficiali delle emittenti. La diretta sarà visibile anche sui canali digitali e attraverso le app ufficiali delle emittenti.

, diretta, programma, canale, a che ora Dove vedere la Messa in tv oggi, 24 maggio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 24 maggio. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 24 maggio 2026, Solennità di Pentecoste, alle ore 10 dalla Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Calendario di messa in onda settimanale di Thai GL (18 maggio - 24 maggio) reddit

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