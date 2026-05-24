Mesagne rinnovato affidamento canile comunale dopo interdittiva antimafia
Il canile comunale di Mesagne, situato in contrada Casacalva, è stato affidato nuovamente all’operatore “I Giardini di Pluto”. L’affidamento è avvenuto dopo un periodo di interdittiva antimafia. La gestione del canile prosegue con lo stesso operatore, che si occupa di servizi di accoglienza e tutela degli animali. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha confermato la ripresa delle attività presso la struttura.
MESAGNE - Rinnovato l'affidamento del canile comunale di Mesagne, in contrada Casacalva, all'operatore “I Giardini di Pluto”. Giovedì scorso, 21 maggio, l'incarico è stato prolungato di ulteriori tre mesi.La prima concessione era stata susseguente all'interdittiva antimafia del 19 marzo scorso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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