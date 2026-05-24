Merenda nell’Oliveta 2026 grande partecipazione a Castelluccio Valmaggiore per la sesta edizione

Notizia in breve

A Castelluccio Valmaggiore si è svolta la sesta edizione di “Merenda nell’Oliveta 2026”. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e operatori locali. La manifestazione si è concentrata sulla degustazione di prodotti tradizionali e sulla valorizzazione dell’olivicoltura. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di sicurezza. L’organizzazione ha confermato il rispetto delle norme di sicurezza e delle restrizioni vigenti.