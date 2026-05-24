Merenda nell’Oliveta 2026 grande partecipazione a Castelluccio Valmaggiore per la sesta edizione
A Castelluccio Valmaggiore si è svolta la sesta edizione di “Merenda nell’Oliveta 2026”. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e operatori locali. La manifestazione si è concentrata sulla degustazione di prodotti tradizionali e sulla valorizzazione dell’olivicoltura. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di sicurezza. L’organizzazione ha confermato il rispetto delle norme di sicurezza e delle restrizioni vigenti.
Nel corso della mattinata, i partecipanti hanno preso parte alla passeggiata verso l’oliveto, alla visita guidata dedicata all’evoluzione delle tecniche colturali e alla degustazione dell’olio extravergine di oliva, con spiegazione di profumi e caratteristiche qualitative. Fondamentale il contributo di Giuseppe Campanaro, direttore di Confagricoltura Foggia ed esperto di olio, che ha guidato i presenti in un interessante momento divulgativo dedicato alla valorizzazione dell’olivicoltura locale. Un pensiero particolare è stato rivolto anche alle associazioni, ai volontari presenti e alla famiglia L’Erario, per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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