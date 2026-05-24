L'allenatore di una squadra di calcio sta considerando l'acquisto di un laterale olandese per rinforzare la fascia destra. La società sta valutando l'opzione di pagare la clausola rescissoria prevista nel contratto del giocatore. La trattativa riguarda un calciatore attualmente in forza a una squadra di Serie A, con un accordo che potrebbe portarlo a trasferirsi in un club di livello internazionale. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, lo Special One punta il laterale olandese per rinforzare la fascia destra dei Blancos e valuta il pagamento della clausola. Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe essere lontano da Milano, precisamente con la maglia del Real Madrid. Florentino Perez ha scelto di affidarsi nuovamente a Josè Mourinho per rilanciare una squadra che in questa stagione non ha reso come sperato, e pare intenzionato a concedergli pieni poteri anche in sede di mercato. Uno dei ruoli in cui si interverrà sarà quello di terzino destro, con Dani Carvajal che lascerà il club e Trent Alexander-Arnold che ha deluso al suo primo anno in Spagna. Mercato Inter, l’esterno nerazzurro nel mirino dei Blancos: l’affare può decollare grazie alla clausola rescissoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Mourinho guarda in casa nerazzurra: lo Special One punta su Dumfries. I dettagli

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