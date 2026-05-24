Mercato in versione ridotta | Così s’impoverisce la città
Il mercato ambulante tradizionale ha ridotto i propri orari di apertura a causa di questioni climatiche. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i commercianti e i clienti. La modifica delle fasce orarie interessa principalmente le attività che operano all’aperto. La riduzione viene adottata per limitare i rischi legati alle alte temperature e alle condizioni meteorologiche avverse. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla sostenibilità e l’adattamento delle attività commerciali alle mutate condizioni climatiche.
La riduzione dell’orario di lavoro del tradizionale mercato ambulante per questioni climatiche continua a dividere. La scelta dell’amministrazione comunale di limitare alla fascia oraria mattutina, e fino alle 14, l’apertura degli stand di viale Garibaldi non ha riscosso unanimi consensi. La misura, introdotta – questa la spiegazione fornita dagli uffici comunali – per tutelare gli ambulanti dal fattore caldo, dovrebbe scattare a partire dal 15 giugno e durare fino al 15 settembre. Anche il gruppo consigliare del Partito Democratico cittadino puntato l’indice sulla decisione assunta da Palazzo comunale e nei giorni scorsi e ha chiesto per iscritto al sindaco se esista un parere legale a supporto della decisione di modificare anche in via sperimentale un piano approvato dal consiglio comunale attraverso una delibera di giunta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il mercato sta per scendere o.... È UNA TRAPPOLA
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