Mercato in centro lavori e rete idrica | attenzione alla viabilità a Lecco

A Lecco, da lunedì 25 maggio iniziano lavori sulla rete idrica che comporteranno modifiche alla viabilità nel centro città. Le opere prevedono divieti temporanei e deviazioni stradali, con dettagli ancora da definire. La polizia locale ha invitato i cittadini a prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni durante l’intervento. Le modifiche resteranno in vigore per tutta la settimana, fino a nuovo avviso.

Attenzione alle modifiche alla viabilità in programma questa settimana a Lecco. Ecco le opere e i divieti previsti da domani, lunedì 25 maggio, secondo quanto segnalato dagli uffici municipali. Innanzitutto l'allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 27 maggio. E poi ancora i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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