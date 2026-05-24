Mercati combattuti tra entusiasmo per l’AI e rischio stagflazione

I mercati finanziari continuano a oscillare tra la fiducia nell'intelligenza artificiale e le preoccupazioni per l'inflazione persistente. L'entusiasmo per le innovazioni tecnologiche si scontra con i timori di una possibile stagnazione economica, creando incertezza tra gli investitori. La volatilità si manifesta nelle variazioni dei prezzi di azioni e obbligazioni, mentre le politiche monetarie restano sotto osservazione. Nessuna decisione definitiva sembra prevalere, lasciando i mercati in uno stato di attesa.

I mercati finanziari restano sospesi tra l’entusiasmo per l’intelligenza artificiale e le preoccupazioni legate alla persistenza dell’ inflazione. È la lettura proposta da Hans-Jörg Naumer, Director Global Capital Markets & Thematic Research di Allianz Global Investors, nell’edizione di The Week Ahead del 22 maggio 2026. AI e utili societari spingono le borse. Secondo l’analisi, risultati societari solidi, investimenti multimiliardari nell’AI e attese di incremento della produttività continuano a sostenere i listini. Sul fronte opposto pesano tensioni geopolitiche, inflazione persistente e timori di rallentamento economico. Gli Stati Uniti... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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