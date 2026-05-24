Negli ultimi tempi si parla spesso di una percezione negativa dell’Unione europea, con critiche rivolte alla sua burocrazia. Tuttavia, questa narrativa è comunemente usata da gruppi populisti e sovranisti per criticare l’istituzione. La discussione si concentra spesso sulla presunta inefficienza e sui costi elevati delle sue strutture. Non ci sono, però, approfondimenti sui benefici concreti o sui servizi forniti ai cittadini europei, né sull’efficacia delle politiche adottate a livello comunitario.

Sparare sulla burocrazia di Bruxelles è l’esercizio retorico preferito da populisti e sovranisti di ogni Paese europeo. Probabilmente molti anti-europeisti – che sono di norma anche no-vax – rimpiangono l’Europa delle piccole patrie, degli staterelli pre-unitari in Italia e Germania, delle enclave che ancora alimentano irredentismi irriducibili (dalla Scozia alla Catalogna, dalla Corsica alla regione basca ). Se uno pensa a figure come il politico britannico di destra Nigel Farage – ritornato in auge nelle elezioni amministrative di maggio 2026, benché i danni della Brexit, di cui da sempre è grande sostenitore, siano conclamati – si rende conto di un paradosso drammatico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meno Vannacci, più Ue: perché l’Europa è migliore di come ce la raccontiamo

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Migranti, Vannacci (Fnv): In Europa ora la remigrazione è realtà

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Temi più discussi: Vannacci spara sulla croce rossa al Governo della Regione: Scelte scellerate che ignorano i sardi. La replica: Non accettiamo lezioni da chi non ha mai fatto nulla per la Sardegna; La competizione a destra Salvini-Vannacci un problema per l’Italia, ma anche per l’Ue; Laura Ravetto: Leghisti incoerenti. Con Vannacci per la sicurezza; Estremi estremismi I rossobruni Vannacci e Dibba sono un guaio per Salvini e Conte (e la democrazia).

ma davvero ti sta a questa situazione ???? ne hai dette di balle , tanto per te una in più o una in meno che differenza fa??? Mi raccomando (tanto non ti voterò mai pure se starai a fianco di Vannacci) non votare il #Mes ecco come siamo una #banlieue x.com

Meno Vannacci, più Ue: perché l’Europa è migliore di come ce la raccontiamoSparare sulla burocrazia di Bruxelles è l’esercizio retorico preferito da populisti e sovranisti di ogni Paese europeo. Probabilmente molti anti-europeisti – che sono di norma anche no-vax – rimpiango ... msn.com

Ue, Vannacci spara a zero: L’Europa verso il fallimento, la distruzione della società occidentale è vicinaVannacci ad Affaritaliani.it: È stata l’Europa innescata da Zelensky a promuovere le conferenze di pace senza invitare la Russia! E ora vorrebbe essere parte in causa con la Russia? L’Europa debole ... affaritaliani.it