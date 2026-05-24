Meno Vannacci più Ue | perché l’Europa è migliore di come ce la raccontiamo
Negli ultimi tempi si parla spesso di una percezione negativa dell’Unione europea, con critiche rivolte alla sua burocrazia. Tuttavia, questa narrativa è comunemente usata da gruppi populisti e sovranisti per criticare l’istituzione. La discussione si concentra spesso sulla presunta inefficienza e sui costi elevati delle sue strutture. Non ci sono, però, approfondimenti sui benefici concreti o sui servizi forniti ai cittadini europei, né sull’efficacia delle politiche adottate a livello comunitario.
Sparare sulla burocrazia di Bruxelles è l’esercizio retorico preferito da populisti e sovranisti di ogni Paese europeo. Probabilmente molti anti-europeisti – che sono di norma anche no-vax – rimpiangono l’Europa delle piccole patrie, degli staterelli pre-unitari in Italia e Germania, delle enclave che ancora alimentano irredentismi irriducibili (dalla Scozia alla Catalogna, dalla Corsica alla regione basca ). Se uno pensa a figure come il politico britannico di destra Nigel Farage – ritornato in auge nelle elezioni amministrative di maggio 2026, benché i danni della Brexit, di cui da sempre è grande sostenitore, siano conclamati – si rende conto di un paradosso drammatico. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Migranti, Vannacci (Fnv): In Europa ora la remigrazione è realtà
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Schizza al 3% l’inflazione in Europa, meno crescita e più debito per l’Italia. L’Ue: «Shock pesante, ma tenete conti in ordine»L’inflazione in Europa ha raggiunto il 3%, segnando un aumento rispetto ai mesi precedenti, mentre la crescita economica si è indebolita.
Temi più discussi: Vannacci spara sulla croce rossa al Governo della Regione: Scelte scellerate che ignorano i sardi. La replica: Non accettiamo lezioni da chi non ha mai fatto nulla per la Sardegna; La competizione a destra Salvini-Vannacci un problema per l’Italia, ma anche per l’Ue; Laura Ravetto: Leghisti incoerenti. Con Vannacci per la sicurezza; Estremi estremismi I rossobruni Vannacci e Dibba sono un guaio per Salvini e Conte (e la democrazia).
ma davvero ti sta a questa situazione ???? ne hai dette di balle , tanto per te una in più o una in meno che differenza fa??? Mi raccomando (tanto non ti voterò mai pure se starai a fianco di Vannacci) non votare il #Mes ecco come siamo una #banlieue x.com
Nasce in Sardegna il partito di Vannacci Oggi alle 9, cioè adesso, nella fiera campionaria di Cagliari inizierà la prima assemblea nazionale di Futuro nazionale, il nuovo partito fondato da Roberto Vannacci. In meno di due mesi sono state tesserate 1.700 per facebook
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Ue, Vannacci spara a zero: L’Europa verso il fallimento, la distruzione della società occidentale è vicinaVannacci ad Affaritaliani.it: È stata l’Europa innescata da Zelensky a promuovere le conferenze di pace senza invitare la Russia! E ora vorrebbe essere parte in causa con la Russia? L’Europa debole ... affaritaliani.it