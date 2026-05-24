Memorial Falcone e Borsellino | a Corviale la partita per ricordate la strage di Capaci

Il 23 maggio 1992, sull'autostrada A29, venne fatto detonare un ordigno di circa 300 chilogrammi di tritolo, provocando una strage. A Corviale si è svolta una partita di calcio dedicata al ricordo delle stragi di Capaci e via D’Amelio, che coinvolsero i magistrati Falcone e Borsellino. L’evento ha visto la partecipazione di varie forze e associazioni locali, senza coinvolgimento di figure pubbliche. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative di sicurezza e senza incidenti.

Il 23 maggio del 1992, una carica esplosiva pari a 300 chilogrammi di tritolo, veniva fatta detonare sull’autostrada A29. Quella data, a distanza di 34 anni, rimane scolpita indelebile nella memoria collettiva, come il giorno in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone. Quella data è stata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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