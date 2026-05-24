Giorgia Meloni insiste sulla riforma della legge elettorale, spingendo per approvarla rapidamente. La premier ha accelerato i tempi, superando le resistenze della maggioranza. La proposta è ora sul tavolo, mentre la leader dell’opposizione si trova di fronte a un bivio: sostenere o opporsi alla riforma. La discussione si concentra sulla volontà di Meloni di portare avanti il testo, con la maggioranza che mostra segnali di compattezza.

Giorgia Meloni ha fretta. Più lei che i suoi alleati, raccontano nella maggioranza, ma la sua volontà basta a mettere le ali alla legge elettorale. La premier preferisce correre il rischio di perdere le prossime elezioni, che crescerebbe con un sistema disegnato per dare un vincitore, anziché andare incontro a un pareggio quasi certo, che sarebbe il risultato più probabile se si votasse con le regole attuali. Così, da metà della prossima settimana si farà sul serio. L’obiettivo è approvare la proposta di legge entro giugno alla Camera. «C’è la volontà di accelerare al massimo», avverte Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il parlamento ed esponente di Fdi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni spinge la nuova legge elettorale e mette Schlein al bivio

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NUOVA LEGGE ELETTORALE E PREMIERATO | LEGGE SU FEMMINICIDIO | NO A LEGGE SU SE**O SENZA CONSENSO

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