Il governo italiano ha dichiarato che non riconosce lo Stato della Palestina, citando la mancanza di requisiti sulla sovranità. Questa posizione ha suscitato ironia da parte di Crozza, che ha commentato che per il governo ci sarebbero solo due popoli e due Stati, ovvero Israele e gli Stati Uniti. Nel frattempo, si fa riferimento anche a dichiarazioni israeliane che coinvolgono membri di una flottiglia. La notizia si concentra sulle posizioni ufficiali e le reazioni satiriche.

Crozza ironizza anche sulle dichiarazioni di Israele secondo cui nella Flotilla c'erano membri di Hamas: "C'erano un professore di filosofia del liceo di Ancona, un anestesista di Siena di 78 anni e una ex consigliera comunale di Firenze" Durante l'ultima puntata di Fratelli di Crozza, il com. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni e la supercazzola per non riconoscere la Palestina: "Mancano requisiti su sovranità", Crozza: "Per lei 2 popoli e 2 Stati sono Israele e Usa" - VIDEO

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