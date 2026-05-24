Mei campione azzurro Quarant’anni dopo la vittoria a Stoccarda | Il dualismo era forte

Notizia in breve

Quaranta anni dopo la vittoria a Stoccarda, un ex campione azzurro ha ricordato il dualismo tra atleti italiani di quegli anni. La vittoria è stata anche un’occasione per promuovere la città e la regione. Nel giorno in cui La Spezia ha celebrato l’evento, sono stati ricordati aspetti legati alla competizione e alla storia sportiva. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di celebrazione o sui protagonisti coinvolti.