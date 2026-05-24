Mei campione azzurro Quarant’anni dopo la vittoria a Stoccarda | Il dualismo era forte
Quaranta anni dopo la vittoria a Stoccarda, un ex campione azzurro ha ricordato il dualismo tra atleti italiani di quegli anni. La vittoria è stata anche un’occasione per promuovere la città e la regione. Nel giorno in cui La Spezia ha celebrato l’evento, sono stati ricordati aspetti legati alla competizione e alla storia sportiva. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di celebrazione o sui protagonisti coinvolti.
È stata una stupenda vetrina per la città e la Liguria. Ma nel giorno in cui La Spezia rinsalda i suoi antichi legami con l’atletica leggera organizzando la seconda manifestazione di rilievo in tre anni, c’è spazio anche e soprattutto per celebrare quel ragazzo che quaranta anni fa, partito dal golfo, ha fatto conoscere il nome della nostra città in tutta Europa, splendido alfiere della spettacolare tripletta nei 10mila agli Europei di Stoccarda rimasta nella storia dell’atletica italiana, quel Mei-Cova-Antibo da leggere ancora oggi tutto d’un fiato. E proprio Mei e Cova, a margine della manifestazione, hanno raccontato quel 26 agosto 1986.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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