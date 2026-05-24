Una multa è stata inflitta a Mediaset per la trasmissione di Pasapalabra, ritenuta irregolare. La questione giudiziaria riguardante il game show, versione spagnola del noto programma italiano, continua a essere oggetto di discussione. La società ha risposto alle accuse, ma i dettagli legali e le eventuali conseguenze non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La vicenda riguarda le modalità di messa in onda del programma e le eventuali violazioni delle norme di trasmissione.

La partita giudiziaria attorno a Pasapalabra, versione spagnola del celebre game show legato all’universo di Passaparola (il programma condotto da Gerry Scotti dal 1999 al 2008) non sembra affatto chiusa. Dopo la decisione del tribunale di Madrid che ha quantificato in circa 74 milioni di euro l’importo dovuto a ITV, MFE-MediaForEurope ha scelto di rispondere con una nota ufficiale dai toni netti. Il gruppo, che controlla Mediaset, contesta il modo in cui è stato calcolato il danno e annuncia di voler valutare tutte le iniziative possibili per tutelare i propri interessi. Pasapalabra, la replica di Mediaset dopo il maxi risarcimento. La vicenda ruota attorno alla trasmissione di Pasapalabra su Telecinco tra il 2012 e il 2019. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mediaset multata sul caso Pasapalabra: “Messa in onda irregolare”. La replica

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