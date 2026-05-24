Nell’ultima giornata di Serie A, il centrocampista del Napoli ha segnato un gol decisivo che ha portato la squadra alla vittoria. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1, grazie anche a una prestazione solida del portiere e a diverse parate importanti. La squadra ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale, chiudendo la stagione con un successo in casa.

Arrivati al ciglio dell’ultima partita di Serie A, con le somme della stagione già belle che tirate, non resta che buttarci a capofitto nella grigia bruma del futuro che ci attende: chi siederà sulla panchina più rovente d’Italia? È vero che il presidentissimo potrebbe passare la mano a breve? Ci sarà un ridimensionamento? Tutte domande degne di un film di Saw – L’enigmista e se, come diceva Kierkegaard, è la vertigine delle possibilità a spaventare l’uomo, è bene che a rischiarare la bruma ci pensi sempre lui: il faro nella tempesta, la colonna del centrocampo azzurro, l’idolo indiscusso della piazza nonché il suo uomo simbolo, Scott McTominay. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay il faro nella tempesta, il leader indiscusso di questo Napoli

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