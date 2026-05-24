La McLaren ha deciso di rimuovere l’ala aerodinamica aggiornata durante il Gran Premio in Canada a causa di problemi di stabilità. La nuova componente, installata per migliorare le prestazioni, ha causato vibrazioni e perdita di controllo in curva. Le irregolarità dei cordoli hanno influenzato la scelta di Norris di adottare configurazioni più conservative, riducendo l’effetto destabilizzante dell’ala. La squadra ha quindi optato per tornare alla configurazione precedente.

? Punti chiave Perché la nuova ala ha causato instabilità su Montreal?. Come hanno influito i cordoli sulla scelta tecnica di Norris?. Quali altri aggiornamenti ha portato la McLaren in Canada?. Quando potranno Norris e Piastri testare finalmente il nuovo pacchetto?.? In Breve Neil Houldey attribuisce il problema alla gestione dei cordoli del circuito Gilles Villeneuve.. Lando Norris e Oscar Piastri riutilizzano la vecchia specifica per le qualifiche sprint.. Il team analizzerà i dati di telemetria di venerdì per il prossimo test in Spagna.. Nuovi aggiornamenti aerodinamici erano stati introdotti inizialmente durante il weekend in Florida..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - McLaren in Canada: stop all’ala nuova per problemi di stabilità

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