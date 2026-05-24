Maxi tamponamento tra 5 auto | due donne ferite lunghe code sulla Statale Sembravano proiettili

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un maxi tamponamento ha coinvolto cinque auto sulla Statale 16 Adriatica, poco prima delle 17, tra via Milano e la zona circostante. Due donne sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul luogo si sono formate lunghe code che hanno rallentato il traffico. Testimoni riferiscono di aver sentito un forte rumore e di aver paragonato le collisioni a “proiettili”. Non risultano altre persone coinvolte o altri veicoli danneggiati. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

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Pesaro, 24 maggio 2026 – Maxi tamponamento poco prima delle 17 a Pesaro, tra via Milano e la Statale 16 Adriatica. Due donne ferite, 5 mezzi coinvolti, molta paura. Una macchina che veniva da nord ne ha tamponate altre che erano ferme mentre stavano aspettando per dare la precedenza alla rotatoria, innescando la carambola. https:www.ilrestodelcarlino.itpesarocronacaincidente-urbino-morto-motociclista-kjxb225a Danni ingenti e Statale chiusa per circa un'ora con lunghe code. I rilievi  sono stati effettuati dalla polizia locale. La donna che era sulla Seat è rimasta ferita per lo scoppio dell'airbag. Un'altra, che viaggiava su una Fiat 500, è stata portata in ambulanza in ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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