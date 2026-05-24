Maxi operazione antidroga nel cassinate due arresti soldi falsi e patenti ritirate

Due persone sono state arrestate nel corso di un’operazione antidroga nel cassinate. Durante i controlli, sono stati sequestrati denaro falso e sono state ritirate alcune patenti di guida. L’intervento delle forze dell’ordine ha coinvolto diverse unità e ha portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti. L’attività si inserisce in una serie di operazioni volte a contrastare lo spaccio e i reati predatori nella zona.

Prosegue senza sosta l'offensiva dell'Arma dei Carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti e i reati predatori nel sud della provincia di Frosinone. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Pontecorvo, coordinati dal Comando Provinciale, hanno messo in campo un vasto dispositivo di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Colpo alla criminalità: 384 arresti e 1400kg di droga sequestrata

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