Maxi-lavori in via Centova Dal Curi a Ponte della Pietra Oltre 1,5 milioni di euro

Sono stati avviati lavori di riqualificazione in via Centova, tra il Curi e Ponte della Pietra, per un importo superiore a 1,5 milioni di euro. I lavori si svolgeranno durante le ore notturne per ridurre l’interruzione del traffico. La strada sarà interessata da interventi di manutenzione e miglioramento, con lavori che si protrarranno nelle prossime settimane. La presenza di cantieri notturni mira a limitare i disagi per gli automobilisti e i residenti.

Oltre 1,5 milioni di euro per la riqualificazione di via Centova dal Curi a Ponte della Pietra. I lavori saranno eseguiti nella notte per limitare l’impatto sul traffico. Il Comune di Perugia, nell’ambito degli interventi di adeguamento e ripavimentazione delle strade comunali, ha emesso due ordinanze relative a modifiche temporanee della circolazione in alcune delle principali arterie cittadine. Il primo provvedimento riguarda i lavori di rifacimento del manto stradale lungo Viale Centova, nel tratto compreso tra la Rotatoria Genocidio degli Armeni e la Rotatoria Fellini, oltre a Viale Berlinguer, Rotatoria Berardi, Via Dottori e Via Martiri 28 Marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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