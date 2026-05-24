Maxi controlli dei carabinieri | 2 arresti furti sventati e oltre 13mila euro di multe

Nel fine settimana, i carabinieri hanno effettuato controlli intensi tra Marcianise e zone limitrofe, con posti di blocco e verifiche nelle aree commerciali. Due persone sono state arrestate e sono stati sventati furti. Sono state elevate multe per oltre 13.000 euro. I servizi straordinari sono stati dedicati a contrastare l’illegalità diffusa, con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione e attività commerciali.

Un fine settimana di controlli serrati tra Marcianise e hinterland, con posti di blocco, verifiche nelle aree commerciali e servizi straordinari contro l’illegalità diffusa.È il bilancio dell’operazione messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Marcianise tra sabato 23 e domenica 24. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Controlli di carabinieri arresti e truffe sventate

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