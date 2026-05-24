Secondo Matthaus, l’eventuale arrivo di Goretzka al Milan potrebbe creare un duo con Modric nel centrocampo rossonero. La possibile collaborazione tra i due giocatori è al centro di molte discussioni, con l’obiettivo di rafforzare la mediana della squadra. La trattativa non è ancora ufficiale e non sono stati divulgati dettagli contrattuali o tempi di trasferimento. Restano da monitorare gli sviluppi ufficiali relativi all’interesse del club e alle eventuali offerte.

? Domande chiave Come cambierebbe il centrocampo rossonero l'inserimento di Goretzka accanto a Modric?. Perché Matthaus ritiene il tedesco il profilo ideale per il Milan?. Quali sono le condizioni contrattuali che rendono Goretzka un affare possibile?. Come influenzerà la scelta del giocatore la strategia di mercato milanista?.? In Breve Matthaus suggerisce l'accoppiata tecnica tra Goretzka e Luka Modric. Goretzka diventerà parametro zero al termine della stagione attuale. Il trentunenne tedesco valuta il futuro prima del Mondiale. L'eventuale permanenza di Allegri in panchina guida la strategia rossonera. Lothar Matthaus ha lanciato un segnale chiaro verso il mercato del calcio italiano, sostenendo la possibile destinazione di Leon Goretzka al Milan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matthaus: Goretzka al Milan? L’idea per un duo con Modric

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