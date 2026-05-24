Matiasic nel postpartita | Tutto questo non può finire Spuntano nuovi sponsor
Dopo la partita, Paul Matiasic ha dichiarato che la situazione attuale non può continuare. Nel frattempo, sono stati annunciati nuovi sponsor per la squadra. Durante la trasferta, il giocatore è stato visto più volte all'ingresso, mentre si spostava avanti e indietro, parlando al telefono. La squadra sembra aver superato momenti difficili, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni interne.
Forse la Pallacanestro Trieste è fuori dal tunnel. Anche in maniera letterale, dopo il balletto avanti e indietro dall'ingresso giocatori di un Paul Matiasic assorbito al telefono. Ieri sera, 24 maggio, il presidente si è permesso ai microfoni di Telequattro l'adagio della Curva Nord nato dopo le. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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