Matias Brange il più giovane Giuseppe Zonta il più anziano | i volti e i numeri record del Passatore 2026

Notizia in breve

Il Passatore 2026 si è concluso con record di partecipanti: il più giovane aveva 18 anni, il più anziano 72. La 51esima edizione ha visto anche record di tempo e di iscrizioni, confermandosi come una delle più significative della storia della gara. La corsa si è svolta lungo un percorso di 100 km, con numeri che hanno segnato una edizione memorabile. La manifestazione ha attirato atleti di diverse età e provenienze, confermando il suo carattere pionieristico.