Matias Brange il più giovane Giuseppe Zonta il più anziano | i volti e i numeri record del Passatore 2026
Il Passatore 2026 si è concluso con record di partecipanti: il più giovane aveva 18 anni, il più anziano 72. La 51esima edizione ha visto anche record di tempo e di iscrizioni, confermandosi come una delle più significative della storia della gara. La corsa si è svolta lungo un percorso di 100 km, con numeri che hanno segnato una edizione memorabile. La manifestazione ha attirato atleti di diverse età e provenienze, confermando il suo carattere pionieristico.
La 51esima edizione della 100 km del Passatore passerà alla storia come una delle gare più caratteristiche e pionieristiche della manifestazione. Un successo sotto tutti i punti di vista reso possibile dal lavoro instancabile di migliaia di persone. Per la prima volta in assoluto le immagini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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I record più incredibili del Roland Garros, dalla partita più lunga al vincitore più anzianoNel 2025, il torneo ha visto stabilire nuovi record, tra cui la partita più lunga e il vincitore più anziano.
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