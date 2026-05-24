Matera Villa Gattini apre le porte | visita alla cappella di Santa Fara

Da ameve.eu 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cappella di Santa Fara a Villa Gattini apre ai visitatori, con un simulacro in cartapesta recentemente restaurato. La statua, conservata all’interno, è al centro di domande sulla sua origine e sul suo significato. La badessa francese, legata alla storia della villa, è stata menzionata nelle fonti storiche come figura di rilievo associata a questo luogo. La visita permette di osservare da vicino il restauro e di approfondire alcuni aspetti storici della cappella.

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? Domande chiave Cosa nasconde il simulacro in cartapesta restaurato nella cappella?. Chi era la badessa francese legata alla storia di Villa Gattini?. Come può una dimora privata diventare una risorsa per la comunità?. Perché il legame tra nobiltà e agricoltura modella ancora il territorio?.? In Breve Cappella restaurata con simulacro in cartapesta leccese del periodo fine Ottocento-inizio Novecento.. Senatore Giuseppe Gattini introdusse il culto della santa a Matera intorno al 1883.. Percorso multimediale nell'avancorpo neoclassico racconta la badessa francese Santa Fara.. Proprietà situata lungo il Tratturo Comunale Matera-Irsina numero 05. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Matera, Villa Gattini apre le porte: visita alla cappella di Santa Fara
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