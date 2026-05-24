Matera Villa Gattini apre le porte | visita alla cappella di Santa Fara

Notizia in breve

La cappella di Santa Fara a Villa Gattini apre ai visitatori, con un simulacro in cartapesta recentemente restaurato. La statua, conservata all’interno, è al centro di domande sulla sua origine e sul suo significato. La badessa francese, legata alla storia della villa, è stata menzionata nelle fonti storiche come figura di rilievo associata a questo luogo. La visita permette di osservare da vicino il restauro e di approfondire alcuni aspetti storici della cappella.