Un imprenditore e docente di Matera è deceduto. Era conosciuto per aver unito attività scolastiche e imprese nella città. Ha avuto un ruolo nella storia politica locale attraverso il Partito Liberale. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore. La sua figura ha avuto un impatto sulla comunità e sulle attività imprenditoriali e politiche di Matera. La notizia è stata diffusa da fonti locali senza ulteriori dettagli.

? Punti chiave Chi era l'uomo che ha unito scuola e impresa a Matera?. Come ha influenzato la storia politica della città attraverso il Partito Liberale?. Quale impatto ha lasciato la sua attività elettromeccanica sul territorio locale?. Dove si svolgeranno le esequie per celebrare la sua memoria civile?.? In Breve Funerali domenica 24 maggio 2026 ore 17 presso la chiesa di San Rocco. Famiglia composta dalla moglie Rosita Carlucci e dai figli Donatella, Giuseppe e Giuseppina. Ex segretario del Partito Liberale di Matera con impegno politico locale. Veglia funebre presso la sala del commiato Giasi Emanuele in via Lucana 243. Matera piange la scomparsa di Mimì Azzone all’età di 86 anni, una figura che ha segnato profondamente il tessuto sociale, professionale e della città tra le strade del centro e i banchi di scuola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, addio a Mimì Azzone: scompare l’imprenditore e docente

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