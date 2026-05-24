Un artista ha annunciato di aver iniziato a lavorare su un nuovo progetto legato ai Marvel Zombies, una serie nota per rappresentare gli eroi Marvel come zombie affamati. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, anche se non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sui personaggi coinvolti. La serie Marvel Zombies è stata già adattata in passato, ma questa nuova iniziativa non ha ancora una data di pubblicazione ufficiale.

La percezione di Robert Kirkman come padre dello zombie contemporaneo grazie a The Walking Dead porta a pensare che il creatore di Invicibile sia automaticamente la mente dietro a qualsiasi operazione a base di morti viventi. Anche la sua opera in Marvel Comics non poteva che esser legato agli zombie, ma troppo spesso ci si dimentica il fondamentale contributo di Mark Millar per la nascita di Marvel Zombies. Ricordato in casa Marvel soprattutto per Civil War e per la rua run di Wolverine, Millar è stato autore di Ultimate Fantastic Four, parte di quel rilancio Ultimate che a vent’anni fa aveva portato gli eroi della Casa delle Idee nel nuovo millennio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Marvel Zombies, quando gli eroi hanno fame…e tu sei il piatto del giorno

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