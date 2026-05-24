Il film di Joshua Safdie è disponibile in edizione 4K UHD, con qualità tecnica elevata che valorizza il girato in pellicola. La versione mette in evidenza la frenesia delle scene di ping pong e il carisma dell’attore protagonista. La riproduzione visiva e i dettagli sono stati migliorati rispetto alle versioni precedenti, offrendo un’esperienza visiva più nitida e coinvolgente. La pellicola mantiene intatto il suo stile, con un’attenzione particolare alla qualità dell’immagine.

Il film di Joshua Safdie è uscito in un'edizione 4K UHD tecnicamente eccellente che valorizza il girato in pellicola e il carisma del protagonista. Peccato per i pochi extra. Un biopic non certo classico, anzi una rivisitazione stilizzata a ritmo frenetico e tumultuoso, come la vita del protagonista interpretato da Timothée Chalamet. Tutto questo è Marty Supreme, film diretto da Joshua Safdie e ambientato nella New York degli anni '50, ispirato alla storia dell'ambizioso ed eccentrico giocatore di tennistavolo Marty Reisman, personaggio larger than life disposto a qualsiasi cosa pur di coronare il suo sogno di diventare un campione di ping pong. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Marty Supreme: il 4K che esalta la frenesia del ping pong e il fascino di Timothée Chalamet

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