Una donna di 84 anni ha dichiarato di bere ogni giorno un succo di ortaggi verdi, a cui ora aggiunge polvere di barbabietola. Secondo quanto riferito, questa abitudine le permette di mantenersi in forma. La pratica di consumare un green juice quotidiano con polvere di barbabietola è associata a diversi benefici, anche se non sono stati specificati dettagli medici o scientifici.

Succo verde con polvere di barbabietola come Martha Stewart: il commento dell'esperta Secondo la dottoressa Emanuela Russo, dietista presso INCO (Istituto Nazionale per la Cura dell'Obesità) all'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio e responsabile area nutrizione di Emotifood, «un succo a base di verdure a foglia verde e polvere di barbabietola può effettivamente dimostrarsi un alleato concreto dell’invecchiamento sano, soprattutto dopo i 60 anni. Inserendo nel mixer spinaci, cavolo riccio e bietole si ottiene un buon apporto di folati, magnesio e vitamina K1, nutrienti preziosi per ossa, cervello e sistema cardiovascolare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Martha Stewart, 84 anni: «Mai senza il mio succo fresco di ortaggi verdi! Ora ho anche aggiunto al mix polvere di barbabietola»

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