Marta Kostyuk in lacrime al Roland Garros | Un missile è caduto a 100 metri da casa dei miei genitori

Dopo aver vinto al suo primo match a Parigi, la tennista ha pianto in conferenza stampa, raccontando di un missile che è caduto a 100 metri dalla casa dei suoi genitori. La giocatrice ha descritto il momento come molto difficile, sottolineando come la guerra influisca anche sulla sua vita personale. La tensione legata alla situazione ha reso difficile mantenere la calma, nonostante l’ottimo risultato in campo.

Dopo la vittoria all’esordio al Roland Garros Kostyuk non ha trattenuto le lacrime parlando dell'attacco russo a Kiev di oggi: "È stata una delle partite più difficili della mia carriera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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