Marotta mette la freccia | arriva gratis all’Inter

Un giocatore sta per trasferirsi a parametro zero all’Inter. La società ha raggiunto un accordo e il trasferimento sarà ufficializzato a breve. Il calciatore, svincolato, si sta preparando a firmare il contratto con il nuovo club. La trattativa si è conclusa senza pagamenti di trasferimento e il giocatore si unisce alla squadra nelle prossime settimane.

di Bruno De Santis L’ Inter sta entrando in un’estate che potrebbe cambiare parecchio la faccia della difesa. Più di quanto si immagini. Per anni il reparto arretrato nerazzurro è stato quasi una certezza assoluta, con gerarchie precise e uomini che hanno attraversato stagioni intere senza troppe modifiche. Adesso invece qualcosa si sta muovendo. Francesco Acerbi e Matteo Darmian vanno verso l’addio al termine del contratto, Stefan de Vrij resta un altro nome che dovrà essere valutato attentamente. Poi ci sono i discorsi di mercato veri e propri. Perché quando giocatori come Alessandro Bastoni e Yann Bisseck attirano attenzioni dall’estero, e le attirano davvero, il rischio che arrivino offerte pesanti esiste sempre. 🔗 Leggi su Internews24.com

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