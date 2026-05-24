Marina di Pisa | avviati i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia
Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia a Marina di Pisa, nel tratto tra piazza Baleari e piazza Sardegna. Le operazioni riguardano la superficie di ghiaia lungo la battigia. Nessuna altra informazione su tempistiche o modalità dei lavori è stata comunicata.
Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa, nel tratto che va da piazza Baleari fino a poco prima di piazza Sardegna. L'intervento è stato finanziato dal Comune di Pisa con il contributo dalla Regione Toscana, per un totale di circa 65mila. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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