Marina di Pisa | avviati i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia

Notizia in breve

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia a Marina di Pisa, nel tratto tra piazza Baleari e piazza Sardegna. Le operazioni riguardano la superficie di ghiaia lungo la battigia. Nessuna altra informazione su tempistiche o modalità dei lavori è stata comunicata.