Maria Rosa Quario a Salotto blu | La mia vita e quella di mia figlia Federica Brignone? Uno slalom parallelo

Da forlitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maria Rosa Quario ha raccontato in un'intervista di trovarsi in una situazione simile a uno slalom parallelo, paragonando la sua vita a quella di sua figlia, Federica Brignone, campionessa di sci. Quario, ex campionessa degli anni Settanta e Ottanta, era parte della squadra chiamata “Valanga rosa”. La donna ha condiviso le sue riflessioni sul percorso personale e professionale, senza entrare in dettagli specifici.

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Maria Rosa Quario fu campionessa di sci tra gli anni Settanta e Ottanta, componente di quella nazionale femminile conosciuta nel mondo come "Valanga rosa". Al termine della carriera agonistica abbracciò quella di giornalista professionista, tenendo rubriche su giornali e riviste e seguendo di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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