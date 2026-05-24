Maria Oliva Scaramuzzi guida la Fondazione Giovanni Michelucci

Martedì scorso, è stata ufficializzata la nomina di Maria Oliva Scaramuzzi a presidente della Fondazione Giovanni Michelucci. Contestualmente, è stato rinnovato anche il Consiglio di Amministrazione dell’ente, che ha sede a Fiesole.

È Maria Oliva Scaramuzzi la nuova presidente della Fondazione Giovanni Michelucci. La nomina è stata ufficializzata martedì scorso e arriva insieme al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’ente con sede a Fiesole.Scaramuzzi, figura attiva nel panorama imprenditoriale, culturale e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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