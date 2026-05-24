Maria Grazia era la mia piccola la nostra luce | vogliamo giustizia per la sua morte

Maria Grazia Di Domenico, di 27 anni, è deceduta il 24 maggio 2021 dopo un intervento chirurgico all’utero. La famiglia chiede giustizia, definendo Maria Grazia come “la nostra luce”. La morte è avvenuta poco dopo l’operazione, ma i dettagli sulle cause non sono stati resi noti. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le circostanze del decesso. La famiglia ha espresso il desiderio di ottenere risposte ufficiali sulla vicenda.

Maria Grazia Di Domenico aveva 27 anni il 24 maggio 2021, quando ha perso la vita dopo un'operazione all'utero. Il ricordo della cugina Rosaria, che l'aveva accompagnata a comprare l'abito da sposa indossato al suo funerale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Come Maria Grazia ha trasformato lazienda in un Asset vendibile

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