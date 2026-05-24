Una donna è stata arrestata dopo aver tentato di rubare denaro da un negozio. La polizia ha riferito che il tentativo è avvenuto ieri pomeriggio e che l’individuo è stato fermato sul posto. Nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente. La persona è stata portata in commissariato per ulteriori accertamenti. La dinamica del tentato furto sarà oggetto di ulteriori verifiche.

Da qualche decennio la produzione audiovisiva e mediatica statunitense sembra essere ossessionata da tre elementi: sesso, denaro e potere. Temi che, spesso, vengono affrontati attraverso uno sguardo moralista, giudicante e paternalistico – come dimostra anche il successo globale di Euphoria. Margo ha problemi di soldi, invece, decide di porsi ironicamente controcorrente. La serie segue Margo, una studentessa che, dopo essere rimasta incinta del proprio professore e in totale difficoltà economica, decide di reinventarsi su OnlyFans. La nuova serie di punta di Apple TV+ vede il ritorno al timone di un progetto televisivo David E. Kelly, stacanovista del piccolo schermo noto per serie cult come Ally McBeal e Big Little Lies. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Margo ha problemi di soldi: tra OnlyFans, aliene sexy e autodeterminazione

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