Marco Gradoni è stato squalificato per due false partenze durante le regate, saltando così il match race previsto. La sua esclusione elimina la possibilità di affrontare Burling e Tita nel derby. Le regate sono proseguite senza il timoniere di Luna Rossa, che aveva mostrato buone prestazioni nelle prime giornate. La decisione è stata comunicata durante le prove e ha modificato il quadro delle competizioni in corso.

Marco Gradoni aveva regalato grandissimo spettacolo nelle prime due giornate dedicate alle regate preliminari della America’s Cup, in corso di svolgimento nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari: tre vittorie, due secondi posti, una quarta piazza e vetta della classifica generale con 55 punti raccolti sui 60 a disposizione. Nelle ultime due regate di flotta, però, il timoniere di Luna Rossa 1, affiancato dalla timoniera Margherita Porro e dai trimmer Maria Giubilei e Giovanni Santi, ha riscontrato delle difficoltà. Nella prima prova, infatti, il quartetto tricolore ha commesso una partenza falsa e poi ha dovuto fare i conti con dei problemi ai software: non sono riusciti a scontare due penalità (la seconda è stata inflitta perché la prima non è stata eseguita entro un minuto) e sono dunque stati squalificati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Gradoni incappa in due false partenze: addio match race per il timoniere di Luna Rossa, niente derby con Burling/Tita

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