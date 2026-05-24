Nella regione delle Marche è stato presentato un piano per l’estate 2026, incentrato su cultura e borghi. Sono state sollevate domande riguardo a come i piccoli centri potranno partecipare ai grandi eventi internazionali e chi si occuperà della promozione della regione sui mercati esteri. Il progetto punta a valorizzare le aree interne e a rafforzare la presenza turistica attraverso iniziative specifiche.

? Domande chiave Come faranno i piccoli borghi a beneficiare dei grandi eventi internazionali?. Chi gestirà concretamente la promozione della regione verso i mercati esteri?. Quale strategia userà ATIM per non snaturare le tradizioni locali?. Come verrà distribuito il profitto economico tra le comunità meno note?.? In Breve Coordinamento strategico affidato all'agenzia ATIM per la gestione dei flussi turistici.. Integrazione tra grandi eventi internazionali e manifestazioni nelle piazze dei borghi.. Obiettivo espansione economica verso botteghe e comunità delle zone meno note.. Modello di scoperta diffusa per decongestionare i circuiti turistici già consolidati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, piano per l’estate 2026: cultura e borghi al centro del turismo

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