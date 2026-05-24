A Cartoceto, circa 8.000 abitanti, si svolgono le elezioni comunali con tre candidati in corsa per la carica di sindaco. I nomi dei candidati sono Manna, Berluti e Andreoni. La campagna elettorale è in corso e le votazioni si avvicinano. La consultazione si svolgerà nel prossimo periodo e il risultato determinerà il nuovo primo cittadino del Comune.

Sono tre i candidati alla carica di primo cittadino di Cartoceto, circa 8mila abitanti, significativa realtà della Valmetauro. Qui si era votato per il sindaco e il consiglio appena due anni fa, ma per effetto dell’elezione del primo cittadino in carica Enrico Rossi in Regione si torna alle urne oggi e domani. Nel tris di aspiranti a guidare il paese dell’olio ci sono Matteo Andreoni, vicesindaco uscente; Simone Berluti, ex assessore ai servizi sociali (1999-2009); e Ginetto Manna, ex vicequestore ed ex dirigente del commissariato di Fano. Manna guida la lista civica ‘Per il Comune’ che annovera tra i candidati consiglieri Caterina... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manna, Berluti e Andreoni. A Cartoceto la sfida è a tre

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