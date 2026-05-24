Manin Marassi 2026 | torna l' appuntamento con la grande grigliata condivisa sui prati di Casella
Domenica 31 maggio si svolge la tradizionale grigliata collettiva sui prati di Casella, evento noto come Manin Marassi. Quest’anno, l’appuntamento si tiene fuori dal consueto periodo di Pasquetta, scegliendo invece questa data per motivi legati alle previsioni meteorologiche. L’evento prevede la partecipazione di numerosi appassionati, che si riuniscono per condividere il momento di convivialità e cibo all’aperto. La manifestazione si svolge in un’area verde pubblica, con posti e spazi dedicati alla preparazione e al consumo di carne alla griglia.
Domenica 31 maggio torna Manin Marassi, l'attesissima grigliata che quest'anno abbandona la tradizionale collocazione di Pasquetta confidando nella clemenza del meteo. Appuntamento sui prati di Casella a partire dalle ore 10 per una giornata di buon cibo e divertimento, con ben 50 postazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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