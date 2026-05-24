Mangiamo troppo sale | i 5 trucchi per toglierlo dalla tavola e la salute ringrazia
Solo un italiano su sei consuma sale entro i limiti raccomandati, nonostante un leggero miglioramento negli ultimi dieci anni. La maggioranza delle persone supera le soglie di sicurezza, mettendo a rischio la salute. Per ridurre il consumo di sale, si suggeriscono cinque strategie, anche se non sono specificate. La questione rimane aperta, con un’attenzione crescente verso l’importanza di limitare l’assunzione di sale nella dieta quotidiana.
Solo un italiano su sei mangia con la giusta dose di sale. Nonostante un leggero miglioramento negli ultimi dieci anni, continuiamo a ignorare le soglie di sicurezza per la nostra salute. A dirlo - come riportato dai colleghi di Today.it - è l'Istituto superiore di sanità in base ai dati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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