manfredonia il programma del welfare days

A Manfredonia si svolgono i Welfare Days, due giornate dedicate al confronto sui servizi sociali. L’evento è promosso dall’Assessorato al Welfare del Comune e coinvolge istituzioni, enti del Terzo Settore e cittadini. Durante le giornate si parlerà delle attività attive nel settore e si favorirà il rafforzamento delle relazioni tra le diverse realtà coinvolte. La manifestazione mira a promuovere la conoscenza dei servizi disponibili.

L’appuntamento centrale si terrà mercoledì 27 maggio 2026, dalle ore 16.30 presso il LUC “Peppino Impastato” di Manfredonia, con una sessione pubblica dedicata alla presentazione del programma “Manfredonia Operosa e Solidale”, legato agli interventi finanziati attraverso il Programma Nazionale “METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027”. L’iniziativa sarà l’occasione per illustrare alla città, alle associazioni, agli imprenditori, alle cooperative sociali e ai soggetti del Terzo Settore un insieme integrato di interventi pensati per promuovere inclusione sociale, attivazione delle comunità locali e nuove opportunità di crescita, con particolare attenzione ai giovani NEET e alle persone in condizione di fragilità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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