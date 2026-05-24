manfredonia consiglio comunale il 3 giugno

Notizia in breve

Il consiglio comunale di Manfredonia si riunirà il 3 giugno alle 15:00. La seduta si svolgerà nella sala consiliare, con all’ordine del giorno diverse questioni amministrative e deliberazioni. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e riguarda anche eventuali variazioni di agenda. La partecipazione dei consiglieri è obbligatoria. La riunione sarà pubblica, nel rispetto delle normative vigenti.