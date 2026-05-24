Manfredonia consiglio comunale il 3 giugno
Il consiglio comunale di Manfredonia si riunirà il 3 giugno alle 15:00. La seduta si svolgerà nella sala consiliare, con all’ordine del giorno diverse questioni amministrative e deliberazioni. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e riguarda anche eventuali variazioni di agenda. La partecipazione dei consiglieri è obbligatoria. La riunione sarà pubblica, nel rispetto delle normative vigenti.
Si comunica che il giorno 3 giugno alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente Approvazione verbali della seduta di consiglio comunale del 29 aprile 2026 - art. 65 regolamento del consiglio comunale; Mozione del consigliere Marasco ad oggetto: costituzione, approvazione, formazione e giuramento degli ispettori ambientali comunali volontari del comune di Manfredonia; Mozione dei consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi L. ad oggetto: richiesta di indizione referendum consultivo; Mozione dei consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi L. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
CONVOCAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE - Manfredonia 3 Giugno 2026
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Convocato il Consiglio comunale di Manfredonia per il 3 giugno alle ore 15:00, dove sarà discussa una mozione presentata dai consiglieri di opposizione. La proposta chiede l’indizione di un referendum consultivo sui richiedenti asilo, per consentire ai c facebook
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