A causa della diminuzione di sacerdoti, le parrocchie della diocesi di Verona saranno gestite anche da donne e laici. La decisione arriva in seguito al calo di vocazioni registrato negli ultimi anni. Questa scelta segna una novità per la diocesi, che si apre a figure non sacerdotali per garantire l’assistenza religiosa nelle parrocchie. La misura riguarda le parrocchie che incontrano maggiori difficoltà a mantenere il personale ecclesiastico.

Il calo evidente delle vocazioni registrato negli ultimi anni sta iniziando a presentare il conto: a essere in affanno sono in primis le parrocchie, per gestire le quali la diocesi di Verona ha deciso di aprirsi per la prima volta anche ai laici e alle donne. Punto focale la riunione dell'assemblea diocesana che si è svolta lo scorsa 16 maggio presso il Palariso di Isola della Scala, durante la quale si è discusso il delicato tema del futuro della Chiesa. Dinanzi al consesso è stato il vescovo Domenico Pompili a spiegare che è giunto ormai il momento "di coltivare, possibilmente tutti insieme, il desiderio di mettere cuore e mano a un Cristianesimo possibile all’altezza dei tempi che viviamo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mancano i sacerdoti, il vescovo affida le parrocchie a donne e laici

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